أظهرت صور أقمار صناعية، من موقع "Sentinel hub"، ملتقطة لقاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل-النقب إصابة أحد المدرجات في القاعدة الجوية بالضربة الصاروخية الإيرانية، كما أظهرت صور أخرى وجود إصابة ثانية في مباني في القاعدة الجوية، وإصابة ثالثة لمبنى وهنغارات.

كانت هذه تفاصيل خبر صور أقمار صناعية ملتقطة لقاعدة نيفاتيم الجوية بجنوب إسرائيل بعد تعرضها لقصف ايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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