وجه مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده ابوكسم أرسل نداء إلى جميع الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي من مختلف الأحزاب والطوائف والمذاهب وبنوع خاص أولئك الذين يجعلون من هذه المواقع ومنصاتها منبرا للشتم والتجريح والتهشيم والإهانة، بالقول :"إتقوا الله , لأنكم تأخذون لبنان وشعبه إلى جحيم الفتنة والتحريض والحرب وإلى دمار هذا الوطن – وطن الرسالة". واضاف :"من له اذنان سامعتان فليسمع" .

كانت هذه تفاصيل خبر أبو كسم: أقول للناشطين الذين يتخذون وسائل التواصل منبرا للشتم إتقوا الله لأنكم تأخذون لبنان لجحيم الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.