وزير النقل اللبناني: انتظام جداول الطيران والرحلات بمطار رفيق الحريري بنسبة 90%

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على حمية، اليوم الإثنين، انتظام جداول الطيران والرحلات الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي وعودتها إلى طبيعتها بنسبة 90%.

وقال وزير الأشغال اللبناني إنه "تم اتخاذ قرار بإغلاق الأجواء اللبنانية حفاظا على أمن وسلامة الأجواء والمواطنين"، لافتا إلى أنه بنهاية اليوم ستعود الأمور لقواعدها بشكل كامل.

وأضاف أنه "كنتيجة طبيعية لقرار الإغلاق فإن شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية تأخذ وقتا لجدولة رحلاتها، وتكثف أعمالها حتى تنتهي كل منها من الإجراءات اللازمة في بلادها"، مشيرا إلى أن "لبنان تقوم من جانبها بتقديم التسهيلات اللازمة".

الصفدي: اعترضنا المسيرات الإيرانية لحماية المجال الجوي الأردني

أكد وزيرالخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين أن تعامل المملكة مع الصواريخ والمسيرات الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل ينطلق من سياستها طويلة الأمد تجاه أي انتهاكات لمجالها الجوي تمثل تهديدا للأردن.

وأوضح الصفدي - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه كان سيتم التعامل بالطريقة ذاتها مع أي مقذوف أو طائرة مسيرة بغض النظر عن الدولة التي أطلقتها سواء كانت إسرائيل أو إيران أو غيرها .. مشددا على أن الأولوية هي حماية الأردن وشعبه والقيام بكل ما هو ممكن من أجل التوصل لتهدئة للتوترات بالمنطقة.

وشدد على أن السبب الرئيسي للوضع الحالي هو العدوان على قطاع غزة واستمرار غياب آفاق سياسية لحل الصراع نتيجة للسياسات التي تتبعها إسرائيل .. قائلا : "إن ما حدث هو علامة على خطورة الوضع الحالي وتدهوره وأنه يجب النظر إلى المستقبل والتأكد من أنه لا يوجد أي دوافع للتصعيد فيما بعد".

واعتبر الصفدي أن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل كان بمثابة ضربة انتقامية لاستهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.. مشيرا إلى أن طهران لم ترد سوى عندما تم استهداف قنصليتها حيث إن الحرب مستمرة في قطاع غزة منذ ستة شهور.

وحول استدعاء السفير الإيراني لدى عمان..قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده أوضحت رفضها لما تم نشره من معلومات مضللة عن الأردن وتعهدت بالرد في حال استمرار تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة.