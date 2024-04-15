مياه لبنان الجنوبي أنجزت عملية وصل خزان الحمرا في زوطر الشرقية بخزاني الميتم والهمداني

أنجزت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالشراكة مع "اليونيسف" وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، عملية وصل خزان الحمرا الواقع في بلدة زوطر الشرقية بخزاني الميتم والهمداني، ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير منظومة علمان المائية الذي نفذ بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من البنك الألماني للتنمية "KFW".

وبذلك تكون المؤسسة قد أضافت مصدر مياه إضافي للمصدرين اللذين يغذيان هذه الخزانات وهما "نبع الطاسة" و"آبار فخر الدين" من ضمن خطتها لوصل المناطق وربط مصادر المياه بالخزانات الإقليمية، اذ تم تركيب خط قطر 6 إنش "فونت" من خزان الحمرا الى خزان الميتم ومنه الى خزانات الهمداني.

يشار الى ان هذا المشروع يؤمن بالإضافة للبلدات المستفيدة حالياً من مشروع علمان التغذية بالمياه لبلدات زبدين، منطقة "التعاونيات"، شوكين، حاروف، ميفذون، كفردجال، القاقعية، عدشيت وقسم من مدينة النبطية.