افاد مراسل النشرة في صيدا، عن إقفال مكاتب الأونروا في صيدا وموقف الآليات وإقفال مراكز الشؤون في مخيم عين الحلوة ومكتب بيروت الرئيسي ومكتب الأونروا في البقاع إحتجاجاً على قرارات المديرة العامة للأونروا في لبنان دورثي كلاوس تجاه الموظفين.

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال مكاتب الأونروا في بيروت وصيدا والبقاع إحتجاجاً على قرارات المديرة العامة تجاه الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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