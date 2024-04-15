أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، "أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ، وجه الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي كتابا جاء فيه:
"نأمل الايعاز لمن يلزم ملاحقة أصحاب الدراجات النارية والكهربائية وما يعرف بالسكوتر الكهربائية وغيرها ... الذين يجولون على أرصفة مدينة بيروت الممتدة من الواجهة البحرية البيال ، وصولاً الى الحمراء والكورنيش البحري الممتد من عين المريسة وصولاً الى الرملة البيضاء ، و متفرعاتها دون ضوابط ويستعملون الأرصفة للقيام بالأعمال البهلوانية والعمل على منعهم من استعمال الأرصفة والمرافق العامة المخصصة للمشاة ".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود طلب من قيادة شرطة بيروت ملاحقة أصحاب الدراجات النارية والكهربائية والسكوتر ومنعهم من استخدم أرصفة المشاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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