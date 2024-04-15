دول إفريقية تطالب إيران وإسرائيل بضبط النفس وتجنب التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - حثت جنوب إفريقيا ونيجيريا والصومال وكينيا اليوم الإثنين إيران وإسرائيل لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الصراع.

وأكدت جنوب إفريقيا أنه يجب على كافة الأطراف تجنب أي أفعال تزيد من التوترات في منطقة تعاني من الهشاشة بالفعل، كما حثت العالم على ألا ينسى الحرب في غزة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جانبها، طالبت نيجيريا إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب توسيع الصراع في الشرق الأوسط، والالتزام بالحل السلمي للصراعات من أجل تعزيز السلام والأمن العالميين.

كما حثت الصومال كافة الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد والالتزام بضبط النفس، مشيرة إلى أن تصاعد العداء يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي ، ومؤكدة على الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة.

في السياق ذاته، أكد رئيس كينيا ويليام روتو أن هجوم إيران يفاقم الوضع الحساس للمنطقة، مطالبا إسرائيل بإظهار أقصى درجات ضبط النفس.

يشار إلى أن إيران وجهت ضربة بمسيرات وصاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على استهدافها للقنصلية الإيرانية في دمشق خلال الشهر الجاري.

الدفاع الروسية: تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية في "دونيتسك"

دمرت القاذفات المقاتلة الروسية "سو-34" مركز قيادة للقوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لإقليم "دونيتسك" باستخدام قنابل جوية غير موجهة من طراز "أو دي أ بي-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/ أن أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت المتعددة الوظائف (سو-34) التابعة لقوات الفضاء الروسية، هاجمت مركز القيادة الأوكراني وقوته البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة.

وأفاد البيان بأن الضربة تم تنفيذها بواسطة قنابل جوية غير موجهة من طراز (أو دي أ بي-500) مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، التي تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة من خط التماس القتالي..مشيرا إلى أن أطقم الطائرات الروسية عادت بسلام إلى مطار المغادرة بعد تلقي تأكيد من المخابرات الروسية بأن الأهداف تم تدميرها.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 454 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما رصد مقتل 770 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و180 دبابة و13 ألفا و796 من المركبات المدرعة و11 ألفا و593 من النظم المدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و758 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1908 من المعدات الخاصة و9 آلاف و92 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و510 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت الهيئة اليوم عن تسجيل 54 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال ال(24) ساعة الماضية، حيث شنت القوات الروسية معظم الهجمات في قطاع باخموت الاستراتيجي.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته (يوكرينفورم) - أن الجيش الروسي نفذ إجمالي 8 هجمات صاروخية و85 غارة جوية بالإضافة إلى 98 وابلا من الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى، وللأسف سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، كما تعرض عدد من المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان أنه في الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله. وعلى مدار يوم أمس، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 22 مجموعة من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الروسي.