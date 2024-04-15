شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ: التأمين الصحى الشامل حلم كل المصريين ومتمسكين بتنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الدكتور زين العابدين الاطناوي، أن مشروع التأمين الصحى الشامل حلم يهم كل المصريين وكلنا كنواب متمسكين بإيحاء الحلم وتنفيذه.

وأشار إلى أنه كان ضمن زيارة للجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى الإسماعيلية والسويس، حيث قمنا بزيارة المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة والمستشفيات والتقينا بعدد كبير من المواطنين فى وخرجنا بانطباع عن رضا المواطنين من تلقى الخدمة الصحية، ودفعني هذا إلى التقدم باقتراح برغبة بضم محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لتطبيق لمشروع التأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وتابع النائب الاطناوى قائلا إن مشروع التأمين الصحى الشامل يوفر للكل العلاج مجانا سواء غنى أو فقير حتى يكون هناك إتاحة لتقديم الخدمة الصحية، مضيفا: الرئيس السيسىى اعطى إشارة البدء للمشروع العملاق ونحتاج إلى أن نتكاتف معا سواء حكومة أو برلمان لإنجاح التجربة.

قال النائب هانى نعمة الله: لا يوجد نظام تأمين صحى شامل بدون قطاع خاص، مشيرا أن هناك 4 مستشفيات خاصة لم تستطع أن تدخل خدمة مشروع التأمين الصحى بسبب التعنت والتشدد فى وضع الضوابط والمواصفات رغم إنها أفضل من مستشفيات التأمين الصحى، متسائلا: لماذا الخوف من دخول القطاع الخاص فى مشروع التأمين الصحى الشامل.