الجيش: توقيف مواطن في برجا - الشوف لإطلاقه النار على المواطنين والسيارات في الصفير

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة برجا - الشوف المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة آخرها بتاريخ 14 /4 /2024، وقد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر. وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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