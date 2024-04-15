"النشرة": مجهولون دخلوا بواسطة الكسر والخلع مبنى الجامعة اللبنانية في زحلة وسرقوا اجهزة كومبيوتر

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "دخول مجهولون بواسطة الكسر والخلع مبنى الجامعة اللبنانية كلية الأداب في حوش الامراء-زحلة، وعبثوا وحطموا بعض المحتويات كما عمدوا الى سرقة اجهزة كومبيوتر"، مشيرا الى ان "صباح اليوم حضرت الى مبنى الجامعة القوى الامنية والادلة الجنائية للتحقيق بالحادث".

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