أعلن المكتب الاعلامي في وزارةالمالية "أن الوزارة حولت إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي".
ولفت المكتب الاعلامي إلى أنه اعتبارا من "يوم بعد غد الأربعاء، سيكون بالامكان سحب المستحقات كل من مصرفه المعتمد".
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: الوزارة حولت الى مصرف البنان فروقات الرواتب عن شباط الماضي والاربعاء بالامكان سحبهم من المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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