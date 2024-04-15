المالية: الوزارة حولت الى مصرف البنان فروقات الرواتب عن شباط الماضي والاربعاء بالامكان سحبهم من المصارف

أعلن المكتب الاعلامي في وزارةالمالية "أن الوزارة حولت إلى مصرف لبنان فروقات رواتب القطاع العام عن شهر شباط الماضي، وذلك عملا بالمفعول الرجعي الخاص بالمستحقات المرتبطة بزيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي".

ولفت المكتب الاعلامي إلى أنه اعتبارا من "يوم بعد غد الأربعاء، سيكون بالامكان سحب المستحقات كل من مصرفه المعتمد".