وزير الخارجية الايراني: إيران سترد بشكل فوري وبقوة أكبر في حالة قيام إسرائيل بعمل انتقامي

اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "إيران لا تريد زيادة التوترات لكنها سترد بشكل فوري وبقوة أكبر من ذي قبل إذا ردت إسرائيل بعمل انتقامي".

وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل في ساعة متأخرة من يوم السبت ردا على هجوم على سفارتها في دمشق.