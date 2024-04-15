كشافة الرسالة عملت بمؤازرة الجيش على نقل مسنَّة كانت لا تزال داخل منزلها في بلدة الضهيرة الجنوبية

عملت فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية بمؤازرة الجيش اللبناني، على نقل مسنَّة كانت لا تزال داخل منزلها في بلدة الضهيرة الجنوبية، والتي لم تغادره منذ بدء العدوان على جنوب لبنان، وذلك إلى منطقة صور.

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