القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تريد تنفيذ ضربة على إيران بالتنسيق مع أميركا دون إشعال حرب

اشارت القناة 12 الاسرائيلية في تقرير لها بعد اجتماع مجلس وزراء الحرب الاسرائيلي، الى ان هدف إسرائيل هو إيذاء إيران دون التسبب في حرب شاملة. ولفتت الى ان إسرائيل تريد الشروع في عمل ضد إيران بالتنسيق مع أميركا.

وفي السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع، بان إسرائيل تبحث عن خيارات للرد من شأنها إيصال رسالة دون التسبب في وقوع إصابات. ولفتت الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو طلب من الجيش تقديم خيارات للأهداف في معرض الرد على الهجوم الإيراني. وذكرت بان الخيارات تشمل ضربة محتملة على منشأة في طهران أو هجوما إلكترونيا.