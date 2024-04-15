فوج اطفاء بيروت سيطر على حريق تلة الخياط وتم إنقاذ المحتجزين

يعمل فوج إطفاء بيروت من كل مراكزه، وبمؤازرة من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على إطفاء حريق مبنى البارعة في منطقة تلة الخياط شارع يوسف بيك الزين.

وكان الحريق اندلع من الطبقة السابعة، وامتد نزولا إلى الطوابق السفلية، وصعوداً الى الطوابق العلوية. وتمت السيطرة على الحريق، وإنقاذ محتجزين كانوا قد علقوا نتيجة تصاعد الدخان واللهب. وما زالت الفرق تعمل على التبريد وتأمين عدم حصول مضاعفات.