حجار: علينا أن نذهب لتطبيق القانون بالنسبة لملفّ النازحين السوريين وهذا أمرٌ بديهيّ ولا يحتاج لإذنٍ من أحد

اشار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار، الى انني "وزير شؤون وملف النازحين السوريين له عدة مقاربات من حقوقية وأمنية وصحية، وأنا مسؤول عن المقاربة الإجتماعية. فهل المطلوب من وزير الشؤون أن يحلّ مكان المسؤولين الآخرين أيضاً؟"، لافتا الى ان "أصبحت أولويات الدول المانحة حالياً في مكان آخر والدعم الدولي المخصّص للنازحين السوريين إنخفض بشكل كبير وأتوقع بأن يستمر بالإنخفاض في المستقبل القريب".

ورأى في حديث تلفزيوني ان "على المال الأوروبي أن يذهب للنازحين الحقيقيين"، متسائلا "هل بدأ تنفيذ التعميم الذي صدر سابقاً والمتعلّق بإحصاء النازحين السوريين؟! هناك عقدة مخفيّة والعبرة هي في التطبيق". ولفت الى ان "اذا المطلوب هو حماية أوروبا من موجات النزوح عبر البحر من خلال ضبط الشاطئ، يجب على أوروبا دعم لبنان بالأموال والعتاد للحدّ من تدفّق النازحين السوريين بشكلٍ غير شرعي عبر الحدود اللبنانية-السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية".

وذكر ان "بعد 12 عاماً على الأزمة السورية، أصبح الرأي العام اللبناني موحّداً بالنسبة لهذا الملف، فهل سيمرّ 12 سنة أخرى علينا لنبدأ بالمعالجة الجديّة؟!"، معتبرا انه "علينا أن نذهب لتطبيق القانون بالنسبة لملفّ النازحين السوريين وهذا أمرٌ بديهيّ ولا يحتاج لإذنٍ من أحد".