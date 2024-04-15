اردوغان وامير قطر ناقشا هاتفيا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني والعلاقات الثنائية

اشار مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى إن "الرئيس تحدث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن تكثيف جهود العالم الإسلامي لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل".

وناقش الرئيسان "الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والوضع الإنساني وكذلك العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية".

وأضاف المكتب في بيان، أن "أردوغان أشار إلى ضرورة كبح جماح إسرائيل على الفور والتحرك بحكمة لمنع انتشار التوتر في جميع أنحاء المنطقة".