رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعهد بالرد على هجوم إيران في التوقيت والمكان المناسبين

تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالرد على هجوم إيران غير المسبوق على اسرائيل، وذلك في كلمة أمام جنوده في قاعدة أصيبت خلال الهجوم الإيراني.
وقال الجنرال هاليفي خلال زيارته قاعدة نيفاتيم في جنوب البلاد، إن اسرائيل «سترد على إطلاق هذا العدد الكبير جداً من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيرات على أراضي دولة اسرائيل».
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الرد على إيران سيكون في التوقيت والمكان المناسبين.
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