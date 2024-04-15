الجيش الاسرائيلي: قتلى الضربة على القنصلية الإيرانية كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل

اعتبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن "قتلى الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق والتي نسبتها طهران إلى إسرائيل، كانوا ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل"، وذلك في أول تعليق إسرائيلي رسمي على هجوم الأول من نيسان.

ردًا على سؤال عن الضربة، اوضح هغاري، ان "بحسب علمي، أولئك الذين قُتلوا في دمشق كانوا أعضاء في فيلق القدس. هؤلاء أشخاص كانوا ضالعين في الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، مضيفًا "من بين هؤلاء العناصر الإرهابيين كان هناك أعضاء في حزب الله ومساعدون إيرانيون. لم يكن هناك أي دبلوماسي هناك وفق علمي. لست على دراية بأي مدني قُتل في هذا الهجوم".