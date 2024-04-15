اعلن رئيس بلدية بلدة عقربا الفلسطينية صلاح بني جابر لـ"رويترز" إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا فلسطينيين اثنين اليوم الاثنين في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأوضح رئيس البلدية بانه "حوالي 50 مستوطنا، عدد كبير منهم مسلحون، هاجموا سكان خربة الطويل شرق عقربا.. أطلقوا النار تجاه الشباب مما أدى إلى استشهاد اثنين من الشباب وإصابة آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بلدة عقربا الفلسطينية: مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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