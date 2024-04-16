الجزائر توقع على اتفاقية استضافة معرض التجارة الإفريقية البينية لعام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقعت الجزائر على اتفاقية الاستضافة لمعرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 للنسخة الرابعة الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وفق بيان للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" اليوم.

ويستضيف المعرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الإفريقية القارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و حضر التوقيع ممثلين من مؤسسات القطاعي العام والخاص والسلك الدبلوماسي الإفريقي والمؤسسات المالية والجمعيات التجارية والصناعية.

وقال أولوسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، إن اتفاقية استضافة معرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 ترمز إلى مسؤولية جماعية للشركاء في مواصلة تقليد معرض التجارة الأفريقية البينية، الذي أصبح راسخًا كسوق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وحدث تجاري واستثماري في القارة الإفريقية.

ويعد معرض التجارة الأفريقية البينية حدثًا رئيسيًا للأحداث الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وحتى السياسية الإفريقية، وفق ما قاله أولوسيغون.

وأَضاف أنه من خلال السعي الحثيث لتحقيق هذه الأهداف، يدافع أفريكسيم بنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عن تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا من خلال اتخاذ مبادرات تقدمية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية والتكامل القاري.

وقالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، إن معرض التجارة الإفريقية البينية يفتح طرقًا بديلة للتجارة الإفريقية فلقد أصبح منصة لتحقيق رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يوسع ويعمق المعرفة بالبيئة التجارية للقارة ويعزز القدرة الصناعية للاقتصادات الأفريقية.

وأضافت أن معرض التجارة الأفريقية البينية أصبح في نهاية المطاف المحرك الذي يسرع التجارة وتدفقات الأعمال داخل القارة، وقد أسفرت المعارض الثلاثة الأخيرة عن صفقات تجارية واستثمارية مجتمعة لا تقل عن 120 مليار دولار.

وبالنسبة لمن يتساءل عما يمثله مبلغ 120 مليار دولار، وجدت الشركات الإفريقية مشترين في أسواق جديدة في جميع أنحاء إفريقيا، ووجدت الصناعات مصادر جديدة للمواد الخام والاستثمار والسلع الرأسمالية، وتم إبرام صفقات بين الحكومات في قطاعات حيوية مثل الزراعة وتجهيز المنتجات الزراعية، وفاز المقاولون الأفارقة بمشاريع حكومية كبرى ، وفق ما قالته كانايو.

وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن المعرض التجاري الإفريقي يجسد استجابتنا الاستراتيجية لتحدي ندرة المعلومات التجارية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدان الإفريقية، وكل ذلك دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، كما يمثل رمزا للأمل والفرصة، ويكسر حواجز التجارة والاستثمار التقليدية لتوحيد الهوية الأفريقية المتنوعة والمتماسكة.

وقال السفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، إن التجارة يمكن أن تكون أداة قوية للنمو الاقتصادي في حين تمكنت التجارة من انتشال الملايين من الفقر في تلك المناطق، لم ينعكس نفس الشيء في تجربة إفريقيا.

وأوضح أنه لا تزال التجارة بين الدول الإفريقية تحوم عند 18% ولذلك تم تصميم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتغيير هذا الوضع من خلال معالجة التحديات الدائمة في إفريقيا المتمثلة في خلق فرص العمل وارتفاع مستويات الفقر وانخفاض مستويات التصنيع والقاعدة الصناعية.

يُعد معرض التجارة الإفريقية البينية الحدث التجاري والاستثماري الأول في القارة الإفريقيةـ، ويوفر فرصة فريدة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم، والانخراط في التبادلات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات(B2G) وإقامة الشبكات، وإقامة اتصالات تجارية جديدة وإبرام صفقات تجارية.

كما يمنح الحدث المندوبين الفرصة للاستماع إلى رؤى قابلة للتنفيذ من مجموعة من الخبراء حول مجموعة واسعة من الموضوعات والفرص التجارية والاستثمارية في منتدى التجارة والاستثمار الذي ينظم خلال معرض التجارة الإفريقية البينية.

كانت النسخة الثالثة من معرض التجارة الإفريقية البينية 2023 أقيمت في مصر، في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، وشارك فيها 1939 عارضًا من 130 دولة، وشهدت إبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43.8 مليار دولار.