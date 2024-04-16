محمد اسماعيل - القاهرة - "من 4 إلى 9 سنين".. تعرف على سن التقدم للمدارس اليابانية والشروط الواجب توافرها (تفاصيل)

كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد، بعد إتاحة التقديم اليوم الثلاثاء إلى المدارس وتستمر حتى 15 يومًا.

ووفقا للوزارة فإن جدول سن القبول والتقدم إلى المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد تشمل الآتي:

- المستوى الأول رياض أطفال من 4 سنوات 5 سنوات عدا يوم واحد جديد بالكامل لكل المدارس.

-المستوى الثاني رياض أطفال من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد استكمالًا لبعض المدارس.

- الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد استكمالا لبعض المدارس.

- الصف الثاني الابتدائي من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد استكمالًا لبعض المدارس.

- الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد استكمالا لبعض المدارس.

ووفقا للوزارة فإنه لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية.

وبحسب الوزارة فإن ذلك يأتي بناءًا على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعلت اليوم الثلاثاء، رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالي والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg

ووفقا للوزارة، فإن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

ومن المقرر فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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