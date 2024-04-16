بري ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب وبده يستوعب جعجع "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لـ"الجديد" ردا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الى ان باسيل "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"، واكد بان وحدة الساحات قائمة "شاؤوا أم أبوا".

واكد بري ردا على رئيس حزب القوات سمير جعجع، بانه "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع "مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"، معتبرا بان الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية وهذا يعني أننا ما نزال في "حالات حتماً".

ولفت بري الى ان قواعد الاشتباك تغيرت وأهم نتيجة للسجادة العجمية أنها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحول".