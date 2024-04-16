اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم مسؤولية التوتر الأخير في الشرق الأوسط، ولفت الى ان إسرائيل تسعى لتفجير صراع إقليمي. ولفت أردوغان في تصريح له، الى ان الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق كان القشة الأخيرة لكن الدول التي بقيت صامتة هبّت لدعم إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: نتانياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم مسؤولية التوتر الأخير في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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