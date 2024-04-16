اشار مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" الى ان تقييم واشنطن هو أن طهران سترد على أي ضربة إسرائيلية على إيران بجولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
واوضح المسؤول الأميركي بانه سيكون من الصعب تكرار النجاح الذي حققناه يوم السبت في إحباط الهجوم الإيراني، إذا أطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لأكسيوس: سيكون من الصعب تكرار النجاح الذي حققناه يوم السبت في إحباط الهجوم الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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