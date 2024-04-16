مسؤول أميركي لأكسيوس: سيكون من الصعب تكرار النجاح الذي حققناه يوم السبت في إحباط الهجوم الإيراني

اشار مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" الى ان تقييم واشنطن هو أن طهران سترد على أي ضربة إسرائيلية على إيران بجولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.

واوضح المسؤول الأميركي بانه سيكون من الصعب تكرار النجاح الذي حققناه يوم السبت في إحباط الهجوم الإيراني، إذا أطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيرات.