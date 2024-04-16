كلاس في اختتام فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي": لميثاق شبابي عربي ضد الادمانات القاتلة

أحيت وزارة الشباب والرياضة فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"، في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة "طيران الشرق الأوسط"، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور حشد من الشخصيات اللبنانية والعربية، تقدمها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وممثلون عن جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل الذي قدّمه رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة الاعلامي حسن شرارة، عرضا من جزأين بعنوان "الحكواتي وقصص النجاح" قام بتمثيله الفنان حسن حمدان، حيث قدّم حكايا نجاح لشخصيات عربية بارزة مثل الفنانة فيروز ونجميّ كرة القدم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز وسواهم.

وقدم العازف أحمد شبيب مقطوعة موسيقية تراثية ورافقه نجيب نحله على الإيقاع، وأغنية "شدّوا بعضكم" في تحية من لبنان الى فلسطين أداها الفنان الفلسطيني كامل ميعاري.

وسلم وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس مفتاح العاصمة وعلمها الى ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نورهان صالح وتامر جمعة، تمهيدا لإطلاق فعاليات العام 2024 في العاصمة الليبية طرابلس.

وتخلل الحفل الاعلان عن الفائزين في جائزة بيروت للتطوع، حيث حلّت في:

المركز الرابع: بذور الامل - لبنان - ٥٥٨ نقطة

المركز الثالث: محترف فني ثقافي للشباب – فلسطين - ٥٥٩ نقطة

المركز الثاني: قادة الحياة - لبنان - ٥٧٦.٥ نقطة

المركز الاول: مبادرة تطوعية لتنظيف السواحل - الصومال - ٥٩٢ نقطة.

وتعتبر "جائزة بيروت للتطوع"، النشاط الخامس والأخير، في سلسلة فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" التي انطلقت في 20 تموز الفائت، مع "المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي"، ثم "اكتشف لبنان"، فـ"الملتقى العربي للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، وقد شارك في مجملها نحو 300 شاب وشابة وكشفي من 16 دولة عربية.

وقالت المديرة العامة لوزارة الشباب والرياضة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال بإسم اللجنة المنظمة للفعاليات: "بعد ٢٧٢ يوما على انطلاقة فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣، ها هي تضع أوزارها لتُسلّم الراية إلى مدينة عربية جديدة، ويتواصل التنقل من المنامة إلى الكويت، الرباط، القاهرة، تونس، بغداد، بيروت إلى طرابلس عاصمة ليبيا".

وشكرت "شركاء النجاح، الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب، اتحاد كشاف لبنان، الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات، الوزارات والمؤسسات المحلية، الشركات والأفراد الذين قدموا خدمات مجانية تطوعية، منظمة اليونيسيف ووسائل الإعلام التي لم تُقصّر في تغطية الفعاليات ونقل وقائع حفلي الافتتاح والختام مباشرة، وقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، والخبراء الذين شاركونا في لجنة التحكيم في ختام أنشطتنا جائزة بيروت للتطوع".

وحيت "الجنود المجهولين، فريق عمل وزارة الشباب والرياضة، الصغير عددا والكبير إنتاجا، مترافقا مع المواكبة الدؤوبة، المعنوية والمادية، من جامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام المساعد الدكتورة هيفاء أبو غزالة ومن خلفها إدارة الشباب والرياضة".

وشكرت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري على "وقفته الصادقة مع لبنان"، ورئيس اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع على "وقفته المعنوية والمادية مع بلده لبنان، ولعدد من الوزراء العرب لإيمانهم بقدرة بلدنا المُنهك على ادارة حدث كبير ممتد بهذا الحجم".

وثمنت "رعاية ميقاتي للفعاليات من بدايتها وحتى ختامها، ما أضفى قيمة عليها"، واوعدة بأن "وزارة الشباب والرياضة لن تتوقف، وستمضي في مسيرة الاستقطاب للشباب اللبناني والعربي، باللحم الحيّ، وبدعم اصحاب الأيادي البيضاء المحبين لوطنهم".

بدورها، قالت ممثلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نورهان صالح: "اسمحوا لي بداية أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. كما أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أتوجه بخالص التهنئة إلى الوزير كلاس ومنسوبي الوزارة على نجاح فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

اضافت: "إن لقب عاصمة الشباب العربي الذي يمنحه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لإحدى العواصم العربية سنويا ليس مجرد لقب شرفي، وإنما هو لقب تكليفي في المقام الأول تندرج تحته العديد من المهام والممارسات التي تعزز العمل العربي المشترك في مجال الشباب، وبالشكل الذي يلبي احتياجات الشباب العربي".

وتابعت: "اليوم، ونحن نختتم فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، الذي تم تدشينه في شهر تموز من العام الماضي، أود أن أؤكد ان لبنان قدم برنامجا متميزا وحافلا ومتنوعا من الأنشطة والفعاليات. ولقد لمسنا مدى جدية وحرص كافة القائمين على تنظيم فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 على إخراجها في أفضل صورة من خلال التعاون والتنسيق بين إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية".

وختمت: "تولي جامعة الدول العربية اهتماماً خاصاً بالشباب العربي واهتماماتهم وقضاياهم من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذي يحرص على أن يكون جدول أعماله مواكباً لتطورات العصر ومتماشيا مع الوتيرة المتسارعة للأحداث والتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ذات الوقت ملائما لاهتمامات الشباب العربي وملبيا لاحتياجاتهم. ويظهر هذا الحرص من خلال برنامج الأنشطة الشبابية الذي يعتمده سنويا ليوفر المجال المناسب للشباب العربي للتعبير عن أرائهم وطموحاتهم واحتياجاتهم، ويتم العمل من خلاله على بناء قدراتهم وتشجيعهم على الابداع والابتكار، وحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في سبيل نهضة أمتنا العربية".

أما رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري فقال: "تجمع هذه المناسبة العظيمة بين شبابنا العربي وعاصمة لبنان الجميلة بيروت، التي تحمل في طياتها تراثًا عريقًا وروحًا قوية للصمود والتجدد. إن وجودنا هنا اليوم يعكس رؤيتنا المشتركة للشباب كمحرك للتغيير وقادة المستقبل. إننا نؤمن بقوة بأن الشباب هم أملنا وقوتنا الدافعة لتحقيق التقدم والازدهار في مجتمعاتنا".

اضاف: "لبنان، بلد الأرز والثقافة الغنية، يواجه تحديات هائلة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن رؤية لبنان لتنظيم هذا الحدث البارز تعكس إرادته القوية لتجاوز المصاعب والبقاء قويًا. إننا نشجع وندعم هذه الروح ونؤمن بأن الشباب اللبناني لديه القدرة على تشكيل مستقبلهم ومستقبل بلدهم بإبداع وإصرار".

وخاطب صبحي الشباب، قائلا: "أنتم مصدر الأمل والتغيير في العالم العربي. لقد رأيت بنفسي العديد من الشباب الطموح والموهوب الذين يعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيق طموحاتهم وتطوير مجتمعاتهم. لذا، أدعوكم جميعًا إلى مواصلة العمل الشاق والاستمرار في تطوير أنفسكم ومجتمعاتكم. إن الشباب هم رواد الابتكار والإبداع، وعلينا أن ندعمهم ونمنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. سوف نعمل جاهدين كوزارة للشباب والرياضة لتوفير البيئة المناسبة والبرامج التدريبية والفرص التي تساعدكم في التفوق والنجاح في مختلف المجالات".

وشكر وزارة الشباب والرياضة اللبنانية والشباب العربي الذين شاركوا في هذا الحدث، وقال: "أود أن أعبر عن تقديري العميق للجهود التي بذلتها وزارة الشباب والرياضه بلبنان الحبيب "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" في تنظيم هذا الحدث الرائع. لقد قدمتم فرصًا قيمة للشباب للتعلم والتواصل والتبادل الثقافي. إن نجاح هذه الفعاليات يعكس التزامنا المشترك بتعزيز دور الشباب في المجتمع وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل".

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور جورج كلّاس "بإسم راعي حفل الاختتام، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، ارحب بكم في لبنان". اضاف: "بيروت تشكركم على دعمكم وتثمن غاليا مجيئكم الى لبنان، لتشهدوا ان هذا البلد هو وطن للكرامة والجمال والحياة والحرية".

وتابع "إنما الامور ببداياتها الذهب وخواتيمها الماسية، وجنى جهود مقدرة من وزراء الشباب والرياضة العرب، الذين احتضنوا إعلان "بيروت عاصمة للشباب العرب ٢٠٢٣"، فكان هذا الدعم سندا للبنان وإصراراً على دوره الأبيض وموقعه في مقامات الأخوة العرب الذين قرروا ومنحوا ودعموا وشاركوا بإنجاح الاحتفالية التي امتدت 272 يوماً موزعة على خمسة أنشطة حضارية، التقى فيها شبابنا العرب في مختلف مدن ومناطق لبنان، فتعارفوا وتفاعلوا وتصادقوا وبنوا الجسور بين المجتمعات والأجيال، ليشكلوا نموذجا من الدبلوماسية الشبابية التي نراهن على تعميمها وتظهير نجاحاتها، بما يفيد بلداننا ويرفدها بعطاءات غنية، نوعيتها بتنوعها".

واردف: "اشهد واشكر مجلس وزراء الشباب والرياضة برئاسة معالي الدكتور اشرف صبحي على البادرة الطيبة المقربة للفئات العمرية الشبابية العربية، لا سيما وان ما أنتجته الأنشطة الميدانية على مدى جغرافية هذه الاحتفالية أكدت نجاح الهدف من احياء هذه الفعاليات في عواصم الشباب، وهو جهد مقدرّ، نعمل معاً لاستمراريته في اطار استراتيجيات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".

وقال كلّاس "نحن، إذ نعول كثيرا على اللقاءات الشبابية وتقريب التفاهمات بين الاجيال، ننبه بقوة إلى ان اكثر توجهاتنا تتركز اليوم على تحصين مجتمعاتنا الشبابية ضد المخدرات والإدمانات وتوعيتهم على ما يتهددهم من مخاطر قاسية وتعرضهم لمجاهل قاتلة للمستقبل".

وأعلن كلّاس عن رفع توصية بإسم وزارة الشباب والرياضة اللبنانية إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واتحاد البرلمانات العربية، "لإقرار ميثاق شبابي عربي ضد الادمانات القاتلة، يلحظ توعية الشباب ضد كل أشكال المخدرات، والتحذير من نتائجها على الصحة وإنعكاساتها على حياتهم ومستقبلهم، ووضع ​سياسة​ حماية وتحصين ضد المخدرات والعاب الميسر الألكترونية، التي يتعاظم خطرها على الشباب، من ادمان وافلاس و انتحار وتدمير للعائلات وتقويض لقيم المجتمعات، ووضع مشروع (ميثاق حماية الشباب)، يتبناه مجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب، ينحصر بأخطار المخدرات والادمانات المختلفة، على الاجيال، وإدراج مقرر في المناهج التربوية، مخصص بالتوعية الصحية والنفسية والاجتماعية على مخاطر الادمانات والمراهنات والعاب الميسر الإلكترونية".