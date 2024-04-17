هنري شاوول: رفع دعوى قضائية جماعية في اميركا ضد مصرف لبنان واعضاء بحمعية المصارف

أعلن المستشار السابق في وزارة المال هنري شاوول عن رفع رفع دعوى قضائية جماعية أمس في الولايات المتحدة ضد مصرف لبنان وعدد من أعضاء فضلا عن مدققي الحسابات الذين يتهمونهم بالانخراط في نشاط إجرامي من أجل الاحتيال على المودعين".
ولفت شاوول الى ان الاتهام هو بـ"الانخراط في مخطط متعمد وتنفيذه للاحتيال على المودعين، من خلال تحريف السلامة المالية للنظام المصرفي اللبناني، ومتآمري البنك التجاري، والتظاهر بشكل احتيالي على المودعين بأنهم سيكونون قادرين على لوصول إلى ودائعهم، من أجل حثهم على الاحتفاظ بودائع بالدولار الأميركي لدى متآمري البنك التجاري".
واعتبر شاوول ان "المحاكم الأجنبية فقط هي التي ستمارس الضغط على البنوك لوقف حصارها المباشر والحصار المدعوم من خلال السياسيين فيها".
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