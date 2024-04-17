اعلن الإسعاف الإسرائيلي عن "إصابة 5 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ على مبنى في بلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي"، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة"، مشيرة الى ان "صواريخ أصابت مبنى وسيارة في البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ على مبنى ببلدة عرب العرامشة بالجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.