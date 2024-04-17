علي خليل: من الجيّد أنه نُقل كلام عن بري لتكتشف النوايا الحقيقة لجعجع بتأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان

ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، على بيان حزب "القوات اللبنانية"، حيث قال: "من الجيد انه نُقل كلام عن بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النوايا الحقيقة لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان، واعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1998 مازالت قائمة، متناسيًا أن الجنوب قد تم تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان".

ولفت إلى أنّه "لعل الأخطر هو تأكيده أنّ مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين ان خلال اطلالته الأخيرة او من خلال حديث رئيس دائرته الاعلامية عن حل الدولتين في لبنان. والجواب عليه هو في عهدة كل الحريصين على الدولة والوحدة والطائف".

وفي وقت سابق، ردّت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجهه لرئيس الحزب سمير جعجع والذي قال فيه إنّه "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب وبده يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"، حيث أشار "القوات" إلى أنّه "من يريد أن يفصل الجنوب عن لبنان؟ أين قرأت ذلك؟".

وقالت "للتذكير، في ربيع العام 1998 جرت الانتخابات البلدية في لبنان لأول مرّة بعد الحرب وقد تمّ استثناء محافظة الجنوب بسبب الاحتلال الاسرائيلي، حيث عادت وتمّت في البلدات الجنوبية في 9 أيلول 2001، فهل كان القرار آنذاك بفصل الجنوب عن لبنان؟ فمَن كان في السلطة في حينها؟ كان رئيس "القوات" في المعتقل، بالتالي هذا الكلام ليس سوى ذرًّا للرماد في العيون".

وأضافت الدائرة الإعلامية "للأسف يا دولة الرئيس، إن إسرائيل وفي عزّ الحرب المستمرة حتى اليوم، أجرت انتخاباتها البلدية في 27 شباط المنصرم، واستثنت المناطق الواقعة على الحدود مع لبنان ومع غزة، هذا هو منطق الدول وليس التعطيل المتواصل والشامل".

ولفتت إلى أنّ "قولك "الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية…"، في غير مكانه، فلبنان حتى إشعار آخر يصون حرّية التعبير عن الرأي، أمّا الحديث عن الفدرالية أو تطوير النظام فيُطرح ويُناقش بين جميع اللبنانيين، وهذا ما أكّد عليه الدكتور جعجع مرارًا وتكرارًا".