أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "الطيران الحربي يقصف البقاع في العمق اللبناني ردًا على إطلاق النار على عرب العرامشة". وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن الطيران الاسرائيلي نفذ غارة على سهل ايعات في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: الطيران الحربي يقصف البقاع ردًا على إطلاق النار على عرب العرامشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.