قتل جاره في نهار رمضان بسبب الصواريخ.. قرار قضائي في معركة دار الرماد بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم -حسين فتحى:

قررت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الرابعة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، إلى جلسة النصف الثانى من شهر مايو المقبل لمناقشة الطبيب الشرعى.

كان المحامى العام لنيابات الفيوم، قد أحال كل من: "محمد. ع. ر"، و"أحمد. ش. ر"، والمتهمين بقتل جارهم بسبب لعب الأطفال أثناء اللهو بالألعاب النارية خلال شهر رمضان العام الماضي 2023 لمنتصف شهر مايو لمناقشة الطبيب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم الفيوم "أول" بمقتل "أحمد ع أ" – 40 عاما – سائق – مقيم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.

كشفت تحريات المباحث الجنائية والتى أجراها المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم الفيوم "أول" وأشرف عليها اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، أن خلافا نشب بين المجنى عليه وعائلة القاتل ويدعى إسلام م أ – 30 عاما وشقيقه وأبناء عمومته على خلفية سقوط صاروخ ألعاب نارية على نجل المجنى عليه وهو ما أدى لنشوب مشاجرة خلال اليوم الثانى من شهر رمضان.

وتدخل بعض الجيران لإنهاء الخلاف، إلا أن المجنى عليه اشتبك بزوجة المتهم عندما شاهدها فى الشارع، وقال لها: "خلى جوزك يلم نفسه أحسن أضربه بالجزمة"، وعندما علم المتهم بما حدث مع زوجته، انطلق مسرعا صوب منزل المجنى عليه وحدثت بينهما مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتله وإصابة شقيقه وأحد الجيران نتيجة الطعن بالسكاكين.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ على المتهم داخل قسم الجراحة بنفس المستشفى وأخطرت نيابة قسم الفيوم، حيث قرر أنور صلاح وكيل النيابة استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل ومباشرة التحقيقات.

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