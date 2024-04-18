بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه.. تركيب 300 وصلة مياه مجانية للأولى بالرعاية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، عن تركيب 300 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في 6 قرى بثلاثة مراكز بالمحافظة.

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الوصلات تم تركيبها في قرى: أبو يعقوب والقريشة بمركز المنيا، وقريتي القيس والبهنسا بمركز بني مزار، وقريتي الفاروقية والسرارية بمركز سمالوط فى محافظة المنيا، بتكلفة اجمالية 4 مليون و500 ألف جنيه، بالتعاون مع جمعية الأورمان، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد بخيت أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.