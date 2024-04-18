أفادت قناة "الجديد"، بأنّ سفراء مصر وقطر وفرنسا التقوا كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك. وكشفت أنّ "سفراء مصر وقطر وفرنسا سمعوا من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الموقف نفسه، أي الحوار مقبول من الكتلة بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن دون شروط مسبقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: سفراء مصر وقطر وفرنسا التقوا كتلة "الوفاء للمقاومة" وسمعوا من رعد أن الحوار مقبول بإدارة بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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