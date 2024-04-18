استضاف السّفير المصري في لبنان علاء موسى، سفراء دول السّعوديّة وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركيّة أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، وذلك في لقاء تشاوري حول أهمّ مخرجات لقاءات السّفراء مع القوى السّياسيّة اللّبنانيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر استضاف نظراءه في "الخماسية" للتشاور حول مخرجات اللقاءات مع القوى السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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