اشار وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في تصريح له، الى ان "آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، لا تزال حتى اليوم تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبلية حيث تعمل الان على فتح الطريق من الارز قضاء بشري إلى عيناتا قضاء بعلبك".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: آليات وجرافات مراكز جرف الثلوج تواصل عملها بشكل مستمر لفتح ما تبقى من طرقات جبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.