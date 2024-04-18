وقّع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ظهر اليوم مذكرة تعاون بين وزارة البيئة واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير (IRADA) ممثلاً برئيسه عبد السميع الشريف، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتبادل المعرفة والخبرات والموارد وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى رفع الوعي وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة التي سيتم وضع اتفاقات مفصلة حولها ضمن القوانين المرعية الإجراء.
كما وقّع وزير البيئة مذكرة تفاهم مع رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة مخاطر الكوارث الطبيعية والتكيّف مع التغيّر المناخي وتبادل المعرفة والخبرات والموارد وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي ومراقبة ورصد الكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة يوقّع مذكرتي تعاون مع الصليب الاحمر واتحاد رجال الاعمال في مجالات الحفاظ على البيئة ومكافحة مخاطر الكوارث الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.