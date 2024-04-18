الشرطة الإسرائيلية تعتقل محاضرة في الجامعة العبرية بتهمة التحريض على العنف

ياسر رشاد - القاهرة - اعتلقت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس المحاضرة في الجامعة العبرية بالقدس البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بتهمة التحريض على العنف.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه تم اقتياد البروفيسورة نادرة شلهوب كيبوركيان إلى مركز شرطة هرئيل بشبهة التحريض.

وأصدر "التجمّع الطلابي الديمقراطي" بيانا مساء الخميس استنكر فيه اعتقال الشرطة الإسرائيلية للبروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان معتبرا هذا الاعتقال تصرفا "ميلشياويا وجزءا من العقلية الانتقامية والدموية التي تنتهجها القيادة السياسية في إسرائيل تجاه كل صوت يعارض الحرب ويطرح موقفا أخلاقيا وإنسانيا ضد الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وذكر أن اعتقال البروفيسورة نادرة يؤكد "زيف ديمقراطية إسرائيل التي تغنت بها عبر السنين، وكونها دولة فصل عنصري تلاحق كل ما هو عربي وفلسطيني على مواقفه التي تعتبر في أساس الحريات الأساسية في أي مكان طبيعي في العالم، وتستشرس في ملاحقة الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين في الجامعات لما يحمله هؤلاء من قيم أخلاقية ووطنية ويعبرون عن رأيهم الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه شعبهم وقضيتهم".

وفي شهر مارس، قالت القناة "13" إن الجامعة العبرية في القدس علقت يوم الثلاثاء عمل المحاضرة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، بسبب تصريحات علنية ضد إسرائيل.

ووفق القناة "13" العبرية، قالت نادرة شلهوب كيفوركيان في بودكاست "يجب إبادة الصهيونية.. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".

كما نفت البروفيسورة أعمال الاغتصاب التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر، قائلة إن "إسرائيل تكذب دائما"، حسبما نقلته القناة "13".

انتشال 30 جثمانا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بأن الطواقم المختصة تمكنت من انتشال 30 جثمانا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرتين جماعيتين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وذكر المكتب في بيان، أنه "بعد عدة أيام من العمل، استطاعت الطواقم انتشال 30 شهيدا مدفونين بمقبرتين إحداها أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى".

وأضاف: "جرى التعرف وتحديد جثمان 12 شهيدا، رغم تعمد جيش الاحتلال إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال".

وأوضح البيان: "وجدت بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضها وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامها بدم بارد".

كما أشار البيان إلى أن "مصير نحو ألف شخص من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا يتواجدون بالمجمع لحظة اقتحامه من الجيش الإسرائيلي ما زال مجهولًا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



