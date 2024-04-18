خارجية اميركا فرضت قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني في نيويورك

اعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن واشنطن فرضت قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات بالأمم المتحدة. وأوضح باتيل في تصريحات للصحفيين، أن القيود تسمح للوفد بالتحرك فقط في محيط مربعين سكنيين من مقر الأمم المتحدة، بين المنظمة ومقر إقامة بعثة إيران، وبين الأمم المتحدة ومطار "جون إف. كنيدي".

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