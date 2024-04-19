ننشر القرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة التعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارة، استعراض الوزير التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

"الخليج 365" في السطور التالية يستعرض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامة امتحانات نهاية العام الدراسي وهي كالآتي:

- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة.

- تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة.

- تصحيح إجابات أسئلة "البابل شيت" إلكترونياً.

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط

- صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2023.

- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

- إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

يذكر أن الاجتماع حضره كلا من: الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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