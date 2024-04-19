وكالة فارس الإيرانية: دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية

افادت وكالة فارس الإيرانية عن "دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الايراني". ونقلت شبكة ​​ABC نيوز عن مسؤول أميركي تأكيده أن "صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران".

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