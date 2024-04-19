افادت شبكة "CNN" الاميركية نقلا عن موقع لتتبع الرحلات بأنه جرى تحويل العديد من الرحلات فوق المجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر CNN عن موقع لتتبع الرحلات: تحويل العديد من الرحلات فوق المجال الجوي الإيراني في الساعات الأولى من صباح الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.