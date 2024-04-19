"رويترز" عن مسؤول إيراني كبير: لا توجد خطة لرد فوري وليس من الواضح من يقف وراء الهجوم

افادت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، بأن "لا توجد خطة لرد فوري وليس من الواضح من يقف وراء الهجوم".

وكانت قد افادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة، بـ"عدم وقوع أضرار كبيرة في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط) فجر الجمعة".

واشارت الوكالة الى ان "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد، تُشير التقارير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".

وأضافت أنه "في محافظة أصفهان بوسط البلاد، حيث سمع دوي الانفجارات، فإن المنشآت المهمة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك".