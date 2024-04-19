أوكرانيا: تسجيل 86 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 86 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 78 غارة جوية و11 ضربة صاروخية و82 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هاجمت القوات الروسية، وشنت غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت ودمرت صاروخين موجهين من طراز Kh-59.