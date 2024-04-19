أشار ناطق باسم وزارة الخارجية العمانية، إلى أنّ "سلطنة عمان تتابع استمرار التّوتّر في الإقليم، وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصّباح على أصفهان في إيران، كما تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكريّة المتكرّرة في المنطقة".
ولفت إلى أنّ "سلطنة عمان تناشد مجدّدًا المجتمع الدولي، بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتّر والنّزاع عبر الحوار والدّبلوماسيّة والحلول السّياسيّة، والتّركيز على جهود وقف إطلاق النّار في غزة، والاحتكام للقانون الدّولي وقرارات الأمم المتحدة، للتّوصّل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسّلام الشّامل للمنطقة بأسرها".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية عمان دانت الهجوم الإسرائيلي على أصفهان: لمعالجة أسباب النزاع عبر الحوار والدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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