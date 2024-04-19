خارجية عمان دانت الهجوم الإسرائيلي على أصفهان: لمعالجة أسباب النزاع عبر الحوار والدبلوماسية

أشار ناطق باسم ​وزارة الخارجية العمانية​، إلى أنّ "​سلطنة عمان​ تتابع استمرار التّوتّر في الإقليم، وتدين الهجوم الإسرائيلي هذا الصّباح على ​أصفهان​ في إيران، كما تدين وتستنكر اعتداءات إسرائيل العسكريّة المتكرّرة في المنطقة".

ولفت إلى أنّ "سلطنة عمان تناشد مجدّدًا ​المجتمع الدولي​، بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتّر والنّزاع عبر الحوار والدّبلوماسيّة والحلول السّياسيّة، والتّركيز على جهود وقف إطلاق النّار في ​غزة​، والاحتكام للقانون الدّولي وقرارات الأمم المتحدة، للتّوصّل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسّلام الشّامل للمنطقة بأسرها".