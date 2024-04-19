وزراء خارجية مجموعة السبع: سنحاسب إيران على أفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

حث وزراء خارجية مجموعة السبع كل الافرقاء وايران واسرائيل على وقف أي تصعيد في الشرق الأوسط.

واكد وزراء خارجية مجموعة السب انه "سنحاسب ايران على أفعالها الخبيثة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، مشددين على انه "يجب بذل مزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة".

وشدد الوزراء على انه "نريد تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنع أي زيادة في التصعيد، كما نطالب ايران بوقف علاقاتها مع حركة حماس".

وجدد الوزراء معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح، محذرين من عواقبها الكارثية، ومطالبين بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الاسرى وضمان وصول المساعدات.

وراى وزراء مجموعة السبع ان "سلامة الشحن والملاحة في البحر الأحمر أمر ذو أولوية ونعمل لحماية سفن الشحن بالمنطقة".