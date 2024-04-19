لافروف: روسيا نقلت إلى الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية عدم رغبة إيران في التصعيد

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "روسيا نقلت إلى الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية عدم رغبة ايران في التصعيد"، معتبرا ان "الرغبة والهدف إبعاد الأنظار عما يحدث في غزة وإظهار طهران كعنصر تهديد".

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