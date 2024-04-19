افادت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع، بأن "إسرائيل أرادت عبر الهجوم إيصال رسالة أنها بإمكانها الوصول لأي مكان تريده في إيران"، مشيرة الى ان "الهجوم على إيران أصاب هدفا عسكريا كان متورطا في القصف على إسرائيل السبت الماضي".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: إسرائيل أرادت عبر الهجوم إيصال رسالة أنها بإمكانها الوصول لأي مكان تريده بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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