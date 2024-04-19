وفاة عاملة اثيوبية نتيجة سقوطها من منزل مخدوميها في منطقة الضم والفرز بطرابلس

سقطت عاملة من التبعية الاثيوبية من منزل مخدوميها في الطابق السادس_ مبنى عثمان سنتر في منطقة الضم والفرز بطرابلس وتوفيت على الفور. وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة ،كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.

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