أفادت وكالة "فرانس برس" بأنّ الشرطة الفرنسية فرضت طوقًا أمنيًّا حول موقع القنصليّة الإيرانيّة في ​باريس​، بعد أن هدّد رجل بتفجير نفسه، وطلبت من الجمهور الابتعاد عن عن محيطها.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تطوق مبنى القنصلية الإيرانية في باريس بعد تهديد رجل بتفجير نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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