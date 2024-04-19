خارجية قطر: نأسف لفشل مجلس الأمن باعتماد قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها البالغ "لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضويّة الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة"، واعتبرته "يومًا حزينًا للعدالة، وانتكاسة لجهود إحلال السّلام في المنطقة".
وأكّدت في بيان، أنّ "فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار، يكشف مرّة بعد أخرى عجزه عن الاضطلاع بمسؤوليّاته ودوره في إطار حفظ السّلم والأمن الدّوليَّين، لا سيّما في ظلّ الحرب الغاشمة على قطاع غزة، الّتي أدّت إلى أسوأ كارثة إنسانيّة يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين".
وجدّدت الوزارة، "موقف دولة قطر الثّابت والدّاعم للحقوق المشروعة للشّعب الفلسطيني الشّقيق، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
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